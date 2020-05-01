Украинцев предупредили о скором похолодании: прогноз на ближайшие дни

С началом новой недели, со вторник, 5 мая, в Украину придет похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

В субботу, 2 мая, в стране ожидаются дожди на западе. Также осадки будут в Винницкой и Житомирской областях. Местами дожди пройдут и в Сумской, Харьковской, Одесской областях. В большинстве районов восточной, центральной и южной Украины будет сухая погода.

Температура воздуха в субботу составит +18…+24 градусов за Цельсием, на западе будет свежее – 14-18 градусов тепла. В то же время на востоке, в Днепре, Кропивницком и их районах местами столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

В Киеве 1 мая кратковременное похолодание изменится теплом 2 мая – температура достигнет +22 градусов. Существенных дождей синоптик не прогнозирует, возможно, лишь локальные.

В воскресенье и понедельник, 3 и 4 мая, в Украине будет тепло, но во вторник, 5 мая, придет похолодание.

“В общем погода предполагается комфортной”, – констатировала Диденко.

Как сообщал “источник”, в первый день мая в Украинских Карпатах все еще сохраняется зимняя погода, склоны гор укрыты снегом.