Крымские игры Кремля: как Путин навязывает Западу советский сценарий

Россия стремится навязать Западу вариант “мирного сосуществования” с фактом аннексии Крыма, наподобие того, как в прошлом Вашингтон десятилетиями не признавал Латвию, Эстонию и Литву советскими республиками, но это не мешало США и СССР торговать и договариваться по политическим вопросам.

Об этом говорится в материале “источника”.

Кремль стремится к тому, чтобы несмотря на то, что Вашингтон и Брюссель не признают российскую юрисдикцию над Крымом, при этом сохраняли бы отношения с Москвой в прежнем режиме. Однако достичь этой цели у РФ не получается.

“Против версии о том, что россияне добились молчаливого согласия США и ЕС говорит тот факт, что западный истеблишмент (прежде всего, США) продолжает систематически отвешивать России “подзатыльники” за аннексию Крыма и войну на Донбассе“, – сказано в материале.

Также показательно то, что всякий раз, когда то или иное западное издание публикует карту с “российским” Крымом, следует моментальная реакция с последующим исправлением. То есть Кремлю не позволяют “оприходовать” полуостров явочным порядком, заставив цивилизованное общество молча смириться с оккупацией украинской территории.

“Никто в Кремле, насколько мне известно из общения с российским экспертами, не рассчитывает, что Запад признает аннексию Крыма и скажет, что в 2014 году все было “правильно”. Нет, никто на Западе не признает и не собирается признавать итоги нелегального “референдума”. Стратегия Кремля заключается в том, чтобы применить к Крыму “прибалтийский сценарий”, когда Вашингтон десятилетиями не признавал Латвию, Эстонию и Литву советскими республиками, но это не мешало США и СССР торговать и договариваться по политическим вопросам“, – говорит Владимир Фесенко.

В то же время, в пользу версии о том, что Москва близка к тому, чтобы навязать Западу “балтийскую политику” по Крыму говорят действия и заявления руководства Германии и Франции. Именно Париж и Берлин были инициаторами снятия с России санкций в ПАСЕ без выполнения предварительных условий по Крыму. Стоит напомнить, что ограничения против российской делегации изначально ввели из-за оккупации полуострова.

Читайте детальнее в материале “источника”: Путин использует коронавирус для опасной игры против Украины.