Последние “опасные” выходные: у Зеленского заявили о скором ослаблении карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что майские праздники – последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей и массовому распространению коронавируса. После них карантин начнут смягчать.

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Об этом он сообщил на совещании с участием президента Владимира Зеленского.

Национальная полиция в свою очередь проинформировала, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить скопление людей.

Шмыгаль добавил, что Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально прорабатывая все этапы. В частности, с 1 мая должны открыться продовольственные рынки, но функционировать они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщал “источник”, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в правительстве планируют ослабить карантинные меры в Украине с 11 мая.