Серьезно болен: журналисты обнаружили странности на фото Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын очень изменился, что заметили журналисты на фото.

Об этом сообщает издание 38 North.

СМИ изучили снимки главы Северной Кореи и предположили, что у него есть ряд заболеваний. Отмечают, что они развились вследствие лишнего веса и постоянного курения.

В 2018 году жена диктатора Ли Соль Чжу говорила, что Чен Ын много курит: “Я все время прошу его бросить, но он меня не слушает”.

Также известно, что у главы КНДР плохая наследственность. Его отец и дед умерли из-за проблем с сердцем. При этом ранее в СМИ появилась информация, что Чен Ын перенес операцию на сердце.

Проблемы со здоровьем у него случились в результате избыточного веса. По слухам, Ким Чен Ын страдает от диабета, повышенного кровяного давления и высокого уровня холестерина.

Кроме того, из-за возможной невралгии у главы Северной Кореи может быть фокальная дистония. Об этом свидетельствует странное положение его левой руки. Данная болезнь вызывает непроизвольные движения, судороги и боли. Дистония часто приводит к перекашиванию пораженной части тела, чем может объясняться странное положение руки Чен Ына

Как сообщал “источник”, ранее появились новые подробности об “исчезновении” лидера КНДР Ким Чен Ына, которого последний раз на публике видели 11 апреля. По данным азиатской прессы, спутниковые снимки зафиксировали перемещения прогулочных катеров, которыми часто пользовался глава государства.