Перебежчик из КНДР рассказал о дате смерти Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может быть мертв с середины апреля, поскольку именно с этого времени он не появлялся на публике.

Об этом рассказал азиатскому информационному изданию сбежавший из КНДР в 2006 году правозащитник Чи Сон Хо со ссылкой на свои источники внутри страны.

Как считает правозащитник, северокорейский лидер скончался после операции на сердце, и Пхеньян готовит об этом официальное заявление.

“Пусть и не на сто процентов, но на 99% я уверен — Ким Чен Ын мёртв. Я всё гадал, сколько же он протянет после операции на сердце. А теперь мне сообщили, что он умер ещё в прошлые выходные”, – заявил он.

По словам Чи Сон Хо, заявление властей о смерти лидера ожидается 2 или 3 мая, а задержка связана с тем, что не был улажен вопрос преемственности – якобы не вся верхушка КНДР согласна с тем, что страну должна возглавить сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон.

Ким Е Чжон

Как сообщал “источник”, ранее эксперты сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына, которые им удалось опознать по его фото разных лет.