Скандал из-за ослабления карантина: мэр Черкасс дерзко ответил на открытие дела

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который фактически отменил карантин в областном центре с 30 апреля, ответил на открытие дела.

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Об этом он заявил в видеоролике, который опубликовал на своей Facebook-странице.

Бондаренко отметил, что своим разрешением о снятии карантина город восстановил “социальную справедливость”. По его мнению, “ничем не отличается большой строительный гипермаркет от маленького магазина строительных товаров”.

“Черкасский исполнительный комитет принял решение, чем позволил строительным магазинам, учреждениям бытового обслуживания населения работать. Это решение вызвало бурную реакцию, начиная от правоохранительных органов, заканчивая СБУ, понятно, что из Киева звонили… Меня, мэра, никакими уголовными делами… не запугать. В том числе от высших должностных лиц нашей страны”, – заявил Бондаренко.

Также он напомнил правоохранителям о наличии в Черкассах многих других уголовных дел, которые остаются нераскрытыми.

“В городе Черкассы есть множество дел, которые не раскрыты. Начиная от убийств, заканчивая в год более 200 завладений транспортными средствами. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет”, – заявил мэр города.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту ослабления карантина в Черкассах.

Как сообщал “источник”, с 12 мая в Украине планируют возобновлять пассажироперевозки в городах, пригородное, междугороднее сообщение.