Можно ли повторно заразиться коронавирусом: появились результаты нового исследования

Ученые из Южной Кореи заявили, что коронавирусом COVID-19 нельзя заразиться повторно, соответственно у тех, кто им переболел, вырабатывается иммунитет.

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Об этом сообщил глава государственного комитета по контролю за инфекционными и вирусными заболеваниями О Мюнг-Дон на брифинге, который транслировался в открытом доступе.

При этом чиновник подтвердил, что в ряде случаев в организме выздоровевших пациентов обнаруживали следы COVID-19, и уточнил, что это безвредные для пациента и окружающих “мертвые следы”. По его словам, их можно обнаружить при тестировании в течение двух месяцев после лечения.

Также О Мюнг-Дон добавил, что коронавирус не может вызвать хронические заболевания и этим отличается от ВИЧ и отдельных видов гепатита.

Главный советник правительства Великобритании по науке сэр Патрик Вэлланс и главный советник Бориса Джонсона по вопросам медицины профессор Крис Уитти согласились с выводами корейских специалистов.

Следует отметить, что до этого Всемирная организация здравоохранения утверждала, что полагаться на исследования о наличии антител в организме пациентов, которые были вылечены от коронавируса, не следует. Таким образом, ВОЗ не спешит признавать выводы о невозможности повторного заражения COVID-19.

Как сообщал “источник”, ранее китайские ученые объявили, что пациенты после заражения коронавирусом COVID-19 могут носить патоген в легких и стать разносчиком заболевания, даже если вирус был вылечен.