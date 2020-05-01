Гороскоп на 1 мая: Овнам вскружит голову романтика, а Львам нужно радоваться мелочам

Хотите знать, что вас ждет 1 мая? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может получить большую сумму денег, а кому нужно обязательно пересчитать свои доходы.

Овен

Романтика совсем вскружила вам голову. Это прекрасно, но стоит вспомнить и о делах, которые не касаются личной жизни. Подумайте, какие задачи давно нужно было закончить. И займитесь ими.

Телец

Планы, планы, планы… Вас ждет интересный, но не самый легкий период. Помните, что все может портиться не только от перепадов настроения, но и от усталости. Не пытайтесь сделать все дела одновременно.

Близнецы

В будущем вас ждет важный жизненный поворот, к которому нужно подготовиться уже сейчас. Приятные события могут вскружить вам голову, поэтому постарайтесь все продумать заранее.

Рак

Вероятно получение значительной суммы денег. Также вы можете увидеть что-то совсем новое в человеке, к которому давно привыкли. Не забывайте, что иногда простые вещи прячут в себе важный смысл.

Лев

Напоминайте себе, что счастье складывается из мелочей. Замечайте маленькие радости – утреннее солнце, приятный ветерок, вкусный кофе и интересную беседу. Чем чаще вы будете настраиваться на позитив, тем веселее будете жить.

Дева

За порогом вашего дома и офиса тоже есть жизнь. Конечно, у вас очень много важных дел, к тому же, сейчас не стоит слишком часто бывать на улице без необходимости. Но все равно нельзя забывать об отдыхе и активности. Сходите на прогулку, это многое изменит в вашем сознании.

Весы

Не забывайте о личной жизни. Ваш партнер может ждать от вас каких-то решительных шагов. Спросите его прямо, чего ему не хватает в ваших отношениях. Это поможет наладить домашний климат.

Скорпион

Перерывы между работой и домом стоит заполнить чем-то творческим. Пойдите на интересную прогулку или запишитесь на курсы. Сейчас ваш мозг требует новых знаний, а душа просит о приключениях.

Стрелец

Честно задайте себе вопрос – чего именно вам не хватает? Если вам просто скучно, придумайте себе занятие. Если же вы хотите сменить обстановку, сделайте для этого все возможное.

Козерог

Пересчитайте свои доходы. Вероятно, вы сейчас тратите больше, чем зарабатываете. В данный момент это не ощущается, но совсем скоро вы можете заметить, что вам остро не хватает финансов.

Водолей

Зачем вам такое количество дел одновременно? Подумайте, ради чего вы сейчас так себя перегружаете. Действительно ли нужно браться за все задачи сразу, или может быть все-таки часть из них можно отложить в сторону?

Рыбы

Остановитесь на минутку и просто подышите. Посмотрите в окно, выпейте чашечку чая. Никуда не спешите и позвольте себе насладиться этим моментом. Скоро вам понадобится заряд приятных эмоций.

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