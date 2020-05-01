День труда: история праздника и главные запреты

День труда 1 мая – праздник, который отмечают во многих странах мира.

“источник” рассказывает о его истории и главных запретах дня.

В Украине в эту дату до 2017 года отмечали как День международной солидарности трудящихся, затем праздник был переименован в День труда.

Изначально этот праздник появился в 1889 году и был посвящен памяти событий первых дней мая 1886 года в Чикаго (США), где состоялась демонстрация с требованием о введении 8-часового рабочего дня.

Демонстрацию возглавлял Альберт Парсонс – профсоюзный деятель, анархист – коммунист, который отстаивал права афроамериканцев. Само шествие прошло без кровопролития, в нем приняли участие десятки тысяч человек.

Однако в последующие дни в столкновениях с рабочими погибли полицейские, после чего начались репрессии против профсоюзных активистов.

Восемь человек предстали перед судом. Среди них три главных организатора майского митинга и пять профсоюзных активистов. Семь человек были приговорены к смертной казни.Несколько человек были повешены, один человек покончил с собой в своей камере, некоторые были помилованы и покинули тюрьму через семь лет.

Через три года после трагических событий в Чикаго, в 1889 году, конгресс II Интернационала признал 1 мая Днем труда.

Этот день позднее стали отмечать во многих странах мира. Празднования сопровождались массовыми митингами, демонстрациями и забастовками.

В СССР первомайские митинги имели политический характер, в отличие от западных стран, где демонстрации скорее походили на карнавальные действа.

В Украине первое празднование Дня труда состоялось в 1890 году во Львове (Львовская маевка 1890 года – первая маевка на украинских землях). Восточнее (за рекой Збруч) первые празднования прошли в 1900 году.

Львовская маевка 1890 года была организована комитетом, созданным во Львове австро-польскими социал-демократами после признания первого мая Днем труда и разрешения на ежегодные демонстрации трудящихся.

Что нельзя делать 1 мая



В настоящее время в Украине продолжает действовать карантин, в связи с чем массовые акции 1 мая недопустимы. Согласно постановлениям КМУ, запрещается находиться в общественных местах без масок, ходить группами более чем по два человека и посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны.

Запретов, связанных с самим Днем труда, не предусмотрено. Однако по церковному уставу на 1 мая 2020 года приходятся Седмица вторая по Пасхе, день Максимовской иконы Божией Матери и день Преподобного Иоанна Солунского и ученика преподобного Григория Декаполита.

Кроме того, это постный день, поэтому верующим стоит воздержаться от мяса и продуктов животного происхождения.

Что касается посевного календаря, то 1 мая – благоприятный день для посадки кустов и деревьев. День благоприятен и для борьбы с вредителями. В то же время сажать садово-огородные культуры нежелательно.

Как сообщал “источник”, 1 мая 2019 года профсоюзы проводили в Киеве акцию в связи с празднованием Дня труда.