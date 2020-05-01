Это надолго: в США рассказали, сколько еще будет пандемия и когда возьмут коронавирус под контроль

Пандемия коронавируса COVID-19 может длиться два года, и ее удастся взять под контроль, только тогда, когда две трети населения Земли приобретут иммунитет к этому вирусу.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).

“Предупреждения о рисках, поступающие от официальных лиц, указывают на подход, согласно которому пандемия скоро не кончится, а населению нужно быть готовым к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет“, – уточнили авторы исследования, добавив, что пандемия может продолжиться и в течение 2022 года.

Исследователи пояснили, что способность коронавируса передаваться от людей, являющихся его бессимптомными носителями, делает сдерживание COVID-19, более сложным чем, например, гриппа. Ученые пришли к выводу, что люди могут быть наиболее заразными еще до того, как у них проявятся симптомы заболевания.

Как сообщал “источник”, по мнению американской журналистки, автора научно-публицистических статей и книг, лауреата Пулитцеровской премии Лори Гарретт, даже если от коронавируса и изобретут вакцину, его все равно не удастся взять под полный контроль до 2025 года.