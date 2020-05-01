Освобожденным из плена “ЛДНР” украинцам разрешили покинуть место обсервации

Украинцы, которых 16 апреля вернули из плена боевиков на Донбассе на подконтрольную Киеву территорию, покинули место обсервации

Об этом 1 мая во Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации Павел Кириленко, передает “ДС“.

“Провели с места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация – они ее получать в специализированных медицинских учреждениях”, – написал он в соцсети.

Кириленко добавил, что расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство.

“Спасибо медицинским работникам, две недели были рядом с ними, требовалось и оказывали необходимую помощь”, – сообщил глава ДВГОГА.

Все освобожденные из плена проходили 14-дневную обсервацию в Святогорске. В течение этого времени каждому провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР-исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты – отрицательные.