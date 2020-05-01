Строительство подстанции “Кременская” – на финальной стадии. ВИДЕО

На Луганщине завершается строительство электроподстанции «КремЕнская». По словам генподрядчика, строительно-монтажные работы там выполнили на 99%.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне

Так выглядит электроподстанция Кременская, напряжением 500 кВ. Построили ее в лесу в Кременском районе на участке в 3,3 гектара. Строила подрядная фирма с Киевщины.

– На сегодня выполнены испытания распределительного устройства с элегазовой изоляцией 220 кВ и 500 кВ. По состоянию на завтра планируется подключение трансформатора, – рассказывает руководитель проекту по строительству электроподстанции Владимир Полонский.

Напомним, с началом боевых действий на Донбассе, электролинии, которые связывали Луганщину с Едиными энергетическими системами Украины, оказались на временно оккупированной территории и были отключені. С тех пор основным источником производства электроэнергии на подконтрольной Украины территории области Луганская ТЭС, находится в городе Счастье. Поэтому предприятиям региона не хватает электроэнергии.

По словам руководителя проекта по строительству электроподстанции Владимира Полонского, подстанция «Кременская» обеспечит непрерывное снабжение электроэнергии потребителям северной части Луганской области.

Строительство электроподстанции начали весной 2017 года. За это время реконструировали подстанцию ​​«Юбилейная», что под Лисичанском. Установили 105 электроопор, протащили более 25 километров воздушных электролиний и возвели саму электроподстанцию ​​«Кременская».

– Уникальность данной подстанции является то, что впервые в Украине установлены распределительные трансформаторы 500 кВ и 220 кВ, – рассказывает Владимир Полонский.

На сегодня, по словам руководителя проекта, выполнили 99% строительно-монтажных работ. Установили оборудование. Управлять работой электроподстанции диспетчеры будут с помощью компьютера.

– Если происходят какие-то внештатные ситуации, здесь сразу же главный диспетчер увидит аварию и сделает соответствующие действия, чтобы ее устранить, – показывает диспетчерскую начальник участка Мазамбек Мазамбеков.

Деньги на строительство, а это примерно 1,7 миллиарда гривен, по инвестиционной программе выделила компания «Укрэнерго».

Сейчас здесь завершают благоустройство территории. Запустить электроподстанцию ​​планируют в конце мая.