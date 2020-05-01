Маас — Россия подписала «Минск», как сторона конфликта на Донбассе, а не посредник

Россия является стороной военного конфликта в Украине, что подтвердила подписанием Минских соглашений, в связи с чем ее так и рассматривают партнеры по нормандскому формату.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает ДонПресс

Так, после видеоконференции глав МИД ФРГ, Франции, Украины и России Маас отметил:

«Для нас было и остается очевидным, что является также основой для „нормандского формата“, что сторонами соглашения являются Москва и Киев, Россия и Украина подписали Минские соглашения, а не Германия или Франция, поэтому именно они остаются для нас сторонами конфликта».

Кроме того, он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров 30 апреля подтвердил признание Минских соглашений российской стороной, что должно означать признание ответственности за их выполнение.