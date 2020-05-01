ЛОВГА в апреле профинансировала областной медицинский центр социально опасных инфекционных болезней вместо НСЗУ



«Национальная служба здоровья Украины не заключила договор с Луганским областным медицинским центром социально опасных инфекционных болезней на обслуживание пациентов по программе медицинских гарантий. Поэтому, чтобы обеспечить нормальную его работу, было принято решение о выделении из областного бюджета средств на оплату труда персонала, закупку медикаментов, медицинских изделий, реагентов для лабораторных исследований и продуктов питания для пациентов заведения, которые находятся на стационарном лечении », – об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОВГА

Это позволило непрерывно предоставлять в Луганской области качественную медицинскую помощь взрослым и детям, больным туберкулезом, ВИЧ-инфекцией / СПИД и других социально опасных инфекционных болезней.

Следует отметить, что Украина входит в пятерку стран мира по распространенности резистентных форм туберкулеза. Туберкулез является серьезной проблемой для украинской системы здравоохранения, тем более в шахтерских регионах – таких, как Луганщина.

С 1 апреля введены новые механизмы оценки результатов работы этой системы, в результате чего произошла оптимизация службы. В частности, 30 марта Луганский областной противотуберкулезный диспансер был преобразован в КНП «Луганский областной медицинский центр социально опасных инфекционных болезней» и автономизирован.

Однако, финансирование реформированного заведения не было осуществлено. Чтобы удержать ситуацию облгосадминистрация выделила средства из областного бюджета. Это позволило не прерывать оказание медицинской помощи взрослым и детям больным туберкулезом, ВИЧ-инфекцией / СПИД и другими социально опасными инфекционными болезнями.

Глава области отметил, что лично контролирует положение дел в медицинской отрасли региона, в частности, вопросы реформирования вторичного и третичного звена.

Он также отметил, что будет противодействовать распространению дезинформации о якобы отсутствии узкоспециализированных врачей и закрытия отделений областных медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированную медицинскую помощь.