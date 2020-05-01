Число умерших от коронавируса приближается к 300: статистика по Украине на 1 мая

По состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Украине зафиксирован 10 861 случай заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 умерло 272 украинца.
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Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За сутки зафиксировано 455 новых случаев инфицирования коронавирусом и 11 новых смертей от COVID-19.
При этом выздоровели от коронавирусной болезни в Украине уже 1 413 человек (+175 сутки).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
г. Киев – 1 453 (+52);
Черновицкая область – 1 667 (+96);
Ивано-Франковская область – 899 (+37);
Тернопольская область – 793 (+14);
Винницкая область – 425 (+8);
Киевская область – 694 (+30);
Кировоградская область – 392 (+1);
Ровенская область – 658 (+21);
Львовская область – 454 (+24);
Житомирская область – 390 (+16);
Закарпатская область – 432 (+13);
Черкасская область – 296 (+6);
Волынская область – 307 (+27);
Запорожская область – 260 (+17);
Сумская область – 103 (+1);
Днепропетровская область – 364 (+17);
Одесская область – 296 (+19);
Херсонская область – 120 (+9);
Хмельницкая область – 92 (+10);
Полтавская область – 211 (+8);
Харьковская область – 274 (+25);
Николаевская область – 126;
Донецкая область – 70 (+2);
Черниговская область – 50;
Луганская область – 35 (+2).
Как сообщал “источник”, пациенты после заражения коронавирусом COVID-19 могут носить патоген в легких и стать разносчиками заболевания, даже если вирус был вылечен.