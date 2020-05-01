Число умерших от коронавируса приближается к 300: статистика по Украине на 1 мая

По состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Украине зафиксирован 10 861 случай заражения коронавирусной инфекцией, от COVID-19 умерло 272 украинца.

Коронавирус “подбирается” к Путину: как меняется ситуация в Украине и мире (обновляется)

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За сутки зафиксировано 455 новых случаев инфицирования коронавирусом и 11 новых смертей от COVID-19.

При этом выздоровели от коронавирусной болезни в Украине уже 1 413 человек (+175 сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

г. Киев – 1 453 (+52);

Черновицкая область – 1 667 (+96);

Ивано-Франковская область – 899 (+37);

Тернопольская область – 793 (+14);

Винницкая область – 425 (+8);

Киевская область – 694 (+30);

Кировоградская область – 392 (+1);

Ровенская область – 658 (+21);

Львовская область – 454 (+24);

Житомирская область – 390 (+16);

Закарпатская область – 432 (+13);

Черкасская область – 296 (+6);

Волынская область – 307 (+27);

Запорожская область – 260 (+17);

Сумская область – 103 (+1);

Днепропетровская область – 364 (+17);

Одесская область – 296 (+19);

Херсонская область – 120 (+9);

Хмельницкая область – 92 (+10);

Полтавская область – 211 (+8);

Харьковская область – 274 (+25);

Николаевская область – 126;

Донецкая область – 70 (+2);

Черниговская область – 50;

Луганская область – 35 (+2).

Как сообщал “источник”, пациенты после заражения коронавирусом COVID-19 могут носить патоген в легких и стать разносчиками заболевания, даже если вирус был вылечен.