Почти полторы тысячи зараженных: свежие данные по коронавирусу в Киеве

По состоянию на 1 мая в Киеве уже 1 453 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Коронавирус “подбирается” к Путину: как меняется ситуация в Украине и мире (обновляется)
Об этом сообщает на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, за сутки в городе заболели 52 человека, это:
- 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет.
- 14 мужчин от 20 до 60 лет
- 2 девочки 4 и 7 лет и 3 мальчика – от 7 до 16 лет.
Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек.
Также в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития:
- на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал;
- на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц – все жители общежития.
В зданиях общежитий осуществляют дезинфицирующие меры. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал – на самоизоляции, под контролем медиков.
Как сообщал “источник”, в Италии основательно подготовили больницы для пациентов с коронавирусом COVID-19, в отличии от Украины.