Почти полторы тысячи зараженных: свежие данные по коронавирусу в Киеве

По состоянию на 1 мая в Киеве уже 1 453 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Коронавирус “подбирается” к Путину: как меняется ситуация в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, за сутки в городе заболели 52 человека, это:

33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет.

14 мужчин от 20 до 60 лет

2 девочки 4 и 7 лет и 3 мальчика – от 7 до 16 лет.

Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек.

Также в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития:

на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал;

на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц – все жители общежития.

В зданиях общежитий осуществляют дезинфицирующие меры. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал – на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал “источник”, в Италии основательно подготовили больницы для пациентов с коронавирусом COVID-19, в отличии от Украины.