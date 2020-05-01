Находились на самоизоляции: в областном лабцентре рассказали о двух новых инфицированных COVID-19

За прошедшие сутки в Луганской области выявлено 2-х инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

“Эти лица находились на самоизоляции, одно – после возвращения из России, другое – как контактное с заболевшим. Клинические проявления болезни у них на сегодняшний день отсутствуют, но это не гарантирует, что они не заболеют в ближайшее время”, – сказано в сообщении.



Также одна больная, которая лечилась амбулаторно, госпитализирована в связи с ухудшением состояния.

Сейчас 10 заболевших человек находятся в стационарах лечебных учреждений области, 18 – лечатся амбулаторно.

Сравнивая две карты, предоставленных областным лабцентром 30 апреля и 1 мая, то видно, что эти два новых случая добавились в Рубежном:

Карта на 30 апреля

Карта на 1 мая

Также по карте на 1 мая 2020 года видно, что в Луганской области 7 граждан победили коронавирусную инфекцию.