Прикольные открытки и поздравления с 1 мая в стихах и прозе

В Украине и других странах 1 мая отмечают День труда, поздравляя всех с весенним праздником.
“источник” собрал прикольные открытки и поздравления для друзей, близких и родных.
В ясный и торжественный праздник – День труда – поздравляю всех с Первомаем! Желаю великолепно отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Вдохнуть весеннюю бодрость и с лихвой, повышая работоспособность, достигнуть потрясающих результатов в труде!
С Первомаем поздравляю,
С днем труда! Я вам желаю –
Долго жить, трудиться честно,
Отдыхать уметь чудесно.
Радоваться всем всегда,
Не сердиться ни когда.
И врагов уметь прощать,
Все обиды забывать!
Пусть работа станет в радость,
Будет лёгкою усталость,
Поднимает настроенье
По карьере продвиженье.
Ароматных шашлыков,
Шумных, ярких пикников,
Пусть вино течёт без края.
С Днем труда вас, с 1 мая!
Мир! Труд! Май! Этот лозунг по-прежнему актуален и я желаю тебе следовать ему каждый день! Пусть славный первомайский праздник откроет для тебя новые дороги к успеху и процветанию! Пусть в жизни все ладится, и исполняются все мечты! Счастья тебе и побольше!
Говорят, труд сделал из обезьяны человека. Для взрослого человека потребность трудиться совершенно естественна, ведь в работе человек может реализовать свои способности, завоевать признание. В день труда хочется пожелать всем трудящимся, чтобы соблюдались и защищались их права, чтобы росли зарплаты, улучшались условия работы, чтобы на рабочем месте каждый человек чувствовал себя комфортно.
Жить нелегко, но как скучна бывает жизнь, если нет в ней любимой работы, коллег, свершений, побед и творчества — всего, что дает труд. Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, работа, которую нравится делать, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов.