Прикольные открытки и поздравления с 1 мая в стихах и прозе

В Украине и других странах 1 мая отмечают День труда, поздравляя всех с весенним праздником.

“источник” собрал прикольные открытки и поздравления для друзей, близких и родных.

В ясный и торжественный праздник – День труда – поздравляю всех с Первомаем! Желаю великолепно отдохнуть, расслабиться и набраться сил. Вдохнуть весеннюю бодрость и с лихвой, повышая работоспособность, достигнуть потрясающих результатов в труде!

С Первомаем поздравляю,

С днем труда! Я вам желаю –

Долго жить, трудиться честно,

Отдыхать уметь чудесно.

Радоваться всем всегда,

Не сердиться ни когда.

И врагов уметь прощать,

Все обиды забывать!

Пусть работа станет в радость,

Будет лёгкою усталость,

Поднимает настроенье

По карьере продвиженье.

Ароматных шашлыков,

Шумных, ярких пикников,

Пусть вино течёт без края.

С Днем труда вас, с 1 мая!

Мир! Труд! Май! Этот лозунг по-прежнему актуален и я желаю тебе следовать ему каждый день! Пусть славный первомайский праздник откроет для тебя новые дороги к успеху и процветанию! Пусть в жизни все ладится, и исполняются все мечты! Счастья тебе и побольше!

Говорят, труд сделал из обезьяны человека. Для взрослого человека потребность трудиться совершенно естественна, ведь в работе человек может реализовать свои способности, завоевать признание. В день труда хочется пожелать всем трудящимся, чтобы соблюдались и защищались их права, чтобы росли зарплаты, улучшались условия работы, чтобы на рабочем месте каждый человек чувствовал себя комфортно.

Жить нелегко, но как скучна бывает жизнь, если нет в ней любимой работы, коллег, свершений, побед и творчества — всего, что дает труд. Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, работа, которую нравится делать, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов.