+2 новых случая COVID-19 в Луганской области

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациента выздоровели. В частности болезнь подтверждена у 754 детей и 2154 медиков.

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 455 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 425 случаев;

Волынская область – 307 случаев;

Днепропетровская область – 364 случая;

Донецкая область – 70 случаев;

Житомирская область – 390 случаев;

Закарпатская область – 432 случая;

Запорожская область – 260 случаев;

Ивано-Франковская область – 899 случаев;

Кировоградская область – 392 случая;

г. Киев – 1453 случая;

Киевская область – 694 случая;

Львовская область – 454 случая;

Луганская область – 35 случаев;

Николаевская область – 126 случаев;

Одесская область – 296 случаев;

Полтавская область – 211 случаев;

Ровенская область – 658 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 793 случая;

Харьковская область – 274 случая;

Херсонская область – 120 случаев;

Хмельницкая область – 92 случая;

Черновицкая область – 1667 случаев;

Черкасская область – 296 случаев;

Черниговская область – 50 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В общем нуждались в госпитализации 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1413 пациента уже выздоровели, из них 311 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, что по состоянию на утро 30 апреля в Луганской области было подтверждено 33 случая коронавирусной инфекции.