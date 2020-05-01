Пора выкидывать елку: лучшие анекдоты про 1 мая

День труда 1 мая – праздник, который отмечают во многих странах мира.
“источник” собрал лучшие шутки и анекдоты об этом празднике.
На первомайской демонстрации колонна глубоких стариков несет плакат: “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!”
К ним подбегает некто в штатском:
– Вы что, издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ Сталин еще не родился!
– Вот за это ему и спасибо!
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1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему:
– Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
– Пошел ты знаешь куда …
Репортер радостно в телекамеру:
– И так по всей стране – шутки, смех, веселье…
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Накануне 1 мая встречает Штирлиц Бормана и приглашает того попить пивка у Штирлица на даче. Тот:
– Да знаю я это ваше “попить пивка”! Опять всю неделю будем бухать!
– Ну и что? – удивляется Штирлиц.
– А то! Мне 9 мая надо на работе быть – вашим сдаваться!
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Штирлиц ходил по рейхсканцелярии с расстегнутой ширинкой, из которой высовывались красные трусы. И никто не догадывался, что так он отмечает 1 Мая.
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Идет суд, разводят мужа и жену. Судья просит пояснить из-за чего супруги пожелали расстаться. И муж начинает рассказывать: “Ну вот приставьте себе, господин судья: весна, погода прекрасная, люди вышли на улицы отмечать 1 мая, а моя идет за мной и нудит, нудит! “Выкинь елку, да выкинь елку!”
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Колонна советских медработников на первомайской демонстрации несет плакат: “Советский паралич – самый прогрессивный в мире!”
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Встречаются две блондинки. Одна спрашивает другую:
– Ты не знаешь, какого числа Первомай в этом году?
– Не знаю, надеюсь, что не в пятницу 13-го …
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Из объяснительной записки:
— Я не пришел 2 мая на работу, потому что думал, что пришел.
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За годы празднования Первомая сложилась стойкая традиция:
Население делится на два лагеря – одни сажают картофель, другие — печень.
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Ранее “источник” публиковал прикольные открытки и поздравления с 1 мая для друзей, близких и родных.