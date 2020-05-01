В сети рассказали некоторые подробности о заболеваемости COVID-19 в ОРЛО

По состоянию на 30 апреля сепаратисты “ЛНР” на временно неподконтрольной территории Луганской области заявляли о 129 случаях COVID-19.

Утверждалось, что болеют в Первомайске – 49 человек; Кадиевке (Стаханове) – 21 человек; Должанске (Свердловске) – 15 человек; Луганске – 17 человек; Алчевске – 8 человек; Брянке – 2 человека; Перевальске – 3 человека.

Пользователи твиттер рассказали некоторые детали о распространении заболевания в ОРЛО. В частности, пишут, что в Первомайске вспышка COVID-19 зафиксирована в городской пожарной части:

“Первомайск. Действительно 40+ человек с подозрением на корону. Уже неделю тусят в роддоме на обсервации. Большая часть из городской пожарки. Есть и медик. В лучших традициях, что бы пожарники не страдали – жёны бухлишко передают”.

“Первомайск. Пожарная часть на карантине. Бригада из 4 человек- трое изолированы в здании роддома, 1 подтвержденный на Ковид+его жена, 1-го подтвержденного отвезли в Стаханов. Пожары тушить будут приезжать МЧС Стаханова (через Кировск), пока доедут останется головешки разгрести”

Первомайск. Действительно 40+ человек с подозрением на корону. Уже неделю тусят в роддоме на обсервации. Большая часть из городской пожарки. Есть и медик. В лучших традициях, что бы пожарники не страдали – жёны бухлишко передают. — Умка Tа Дурник (@UmkaTaDurnik) April 30, 2020

Первомайск. Пожарная часть на карантине. Бригада из 4 человек- трое изолированы в здании роддома, 1 подтвержденный на Ковид+его жена, 1-го подтвержденного отвезли в Стаханов.

Пожары тушить будут приезжать МЧС Стаханова (через Кировск), пока доедут останется головешки разгрести — Марта (@A4cfWD94S6Atzy4) April 29, 2020

В неподконтрольной Кадиевке (Стаханов) коронавирусную инфекцию подозревают у медиков:

“На сегодня только в Первомайске подтверждены 40 человек. В Стаханове болеют медики. В обсервации находятся 6 водителей и 6 фельшеров. Один подтвержденный (носительство)“

На сегодня только в Первомайске подтверждены 40 человек. В Стаханове болеют медики. В обсервации находятся 6 водителей и 6 фельшеров. Один подтвержденный (носительство) — Морячок⚓ (@akvevitt) April 24, 2020

Что касается Должанска (Свердловска), то там житель п. Бирюково, вернувшийся из заработков, не соблюдал режим самоизоляции:

“Почему закрыли Свердловск. Один до****б с пос. Бирюково приехал с заработков. Ес-но больной китайской чумой не сидел дома и скрыл факты. Поселок перекрыт полностью на въезд выезд блокпостами. Этого идиота ловили менты. Куча контактных. Рынок закрыт на 2 недели. Кладбища тоже”