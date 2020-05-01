В сети рассказали некоторые подробности о заболеваемости COVID-19 в ОРЛО

По состоянию на 30 апреля сепаратисты “ЛНР” на временно неподконтрольной территории Луганской области заявляли о 129 случаях COVID-19.
Утверждалось, что болеют в Первомайске – 49 человек; Кадиевке (Стаханове) – 21 человек; Должанске (Свердловске) – 15 человек; Луганске – 17 человек; Алчевске – 8 человек; Брянке – 2 человека; Перевальске – 3 человека.
Пользователи твиттер рассказали некоторые детали о распространении заболевания в ОРЛО. В частности, пишут, что в Первомайске вспышка COVID-19 зафиксирована в городской пожарной части:
“Первомайск. Действительно 40+ человек с подозрением на корону. Уже неделю тусят в роддоме на обсервации. Большая часть из городской пожарки. Есть и медик. В лучших традициях, что бы пожарники не страдали – жёны бухлишко передают”.
“Первомайск. Пожарная часть на карантине. Бригада из 4 человек- трое изолированы в здании роддома, 1 подтвержденный на Ковид+его жена, 1-го подтвержденного отвезли в Стаханов. Пожары тушить будут приезжать МЧС Стаханова (через Кировск), пока доедут останется головешки разгрести”
Первомайск. Действительно 40+ человек с подозрением на корону. Уже неделю тусят в роддоме на обсервации. Большая часть из городской пожарки. Есть и медик. В лучших традициях, что бы пожарники не страдали – жёны бухлишко передают.— Умка Tа Дурник (@UmkaTaDurnik) April 30, 2020
Первомайск. Пожарная часть на карантине. Бригада из 4 человек- трое изолированы в здании роддома, 1 подтвержденный на Ковид+его жена, 1-го подтвержденного отвезли в Стаханов.— Марта (@A4cfWD94S6Atzy4) April 29, 2020
Пожары тушить будут приезжать МЧС Стаханова (через Кировск), пока доедут останется головешки разгрести
В неподконтрольной Кадиевке (Стаханов) коронавирусную инфекцию подозревают у медиков:
“На сегодня только в Первомайске подтверждены 40 человек. В Стаханове болеют медики. В обсервации находятся 6 водителей и 6 фельшеров. Один подтвержденный (носительство)“
На сегодня только в Первомайске подтверждены 40 человек. В Стаханове болеют медики. В обсервации находятся 6 водителей и 6 фельшеров. Один подтвержденный (носительство)— Морячок⚓ (@akvevitt) April 24, 2020
Что касается Должанска (Свердловска), то там житель п. Бирюково, вернувшийся из заработков, не соблюдал режим самоизоляции:
“Почему закрыли Свердловск. Один до****б с пос. Бирюково приехал с заработков. Ес-но больной китайской чумой не сидел дома и скрыл факты. Поселок перекрыт полностью на въезд выезд блокпостами. Этого идиота ловили менты. Куча контактных. Рынок закрыт на 2 недели. Кладбища тоже”
Почему закрыли Свердловск. Один долбоеб с пос. Бирюково приехал с заработков. Ес-но больной китайской чумой не сидел дома и скрыл факты. Поселок перекрыт полностью на въезд выезд блокпостами. Этого идиота ловили менты. Куча контактных. Рынок закрыт на 2 недели. Кладбища тоже— Улетайте отсюда (@tyt_takoypizdez) April 25, 2020