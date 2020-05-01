На Луганщине бойцы ООС уничтожили автомобиль НВФ, который перевозил боеприпасы. ВИДЕО

29 апреля на Луганщине военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили транспортное средство российских оккупантов, который осуществлял подвоз боеприпасов на позиции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Напомним, на днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения.