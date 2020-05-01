В Луганской области ни один агропродовольственный рынок сегодня не открылся

Об этом сообщила начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области Рита Холоденко.

«Потенциально сегодня могли бы открыться 13 из 22 агропродовольственных рынков Луганской области. Однако, для этого, кроме соответствующей регистрации, его руководитель должен обеспечить соблюдение всех мер санитарной безопасности. В частности, прохождение температурного скрининга продавцами и посетителями, а также установить на каждом входе диспенсеры с антисептиком. Поэтому, о готовности приступить к работе уже 1 мая заявили только руководители рынков «Успех» и «Универсальный», что в Северодонецке », – рассказала она, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Согласно полученным заявлениям, представители Госпродпотребслужбы и Северодонецкого городского совета в сопровождении Нацполиции утром обследовали эти торговые площадки. На рынке «Успех» отсутствовал бесконтактный термометр и санитайзер, а руководство «Универсального» не привело в надлежащее санитарное состояние территории рынка. На устранение недостатков руководителям рынков контролирующие органы дали три дня.

Напомним, решение об открытии агропродовольственных рынки 1 мая было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая состоялась 30 апреля, в облгосадминистрации.

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай поручил Главному управлению Госпродпотребслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области и руководителям органов местного самоуправления обеспечить контроль за выполнением требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14, которым установлены требования профилактических мер противодействия распространению коронавирусу при торговле пищевыми продуктамы на агропродовольственных рынках.

Внеплановые мероприятия государственного надзора для определения возможности работы агропродовольственных рынков во время действия карантина будут проводиться постоянно.