Коронавирус наносит удар: в Европе бьют тревогу из-за рекордного за 25 лет падения экономики

Из-за коронавируса в Европе случился обвал экономики, только в 19 странах еврозоны совокупный ВВП сократился в первом квартале на 3,8 процента в годовом исчислении, а во всех 27 странах-членах ЕС экономика сократилась в годовом исчислении на 3,5 процента.

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Об этом сообщило европейское статистическое ведомство Eurostat.

В обоих случаях речь идет о самом сильном обвале экономики в Европе со времени начала наблюдений в 1990 году. Статистики напомнили, что страны ЕС начали вводить ограничения из-за коронавируса в марте. В результате многие секторы европейской экономики остановились. Заводы отправили сотрудников по домам, магазины приостановили работу.

В последнем квартале 2019 года экономика в еврозоне выросла на 0,1 процента. В масштабах всего Евросоюза рост экономики в этом квартале составил 0,2 процента.

В то же время уровень безработицы в еврозоне с февраля по март вырос на 0,1 процентного пункта до 7,4 процента. А в 27 странах ЕС этот показатель повысился также на 0,1 пункта до 6,6 процента.

Ранее “источник” сообщал, что восстановление экономики Германии после тяжелой рецессии, связанной с пандемией коронавируса и мерами карантина по стране, может занять длительное время – до нескольких лет.