В Одессе погиб депутат, сторонник известной сепаратистки: фото

В четверг, 30 апреля, в Одессе покончил с собой 49-летний депутат Фонтанского сельсовета.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Думская”.

Он выпал из окна 13 этажа многоэтажки, расположенной на улице Академика Заболотного. ЧП произошло около полудня.

“В Фонтанском сельском совете произошло ряд событий. Одно из них трагическое. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете происходят массовые обыски. Второе. После обеда появилось информация, что один из депутатов, покончил жизнь самоубийством (выпрыгнул из окна 13 этажа). Эта информация на данный момент подтверждается из многих источников. По информации погибший депутат – это глава земельной комиссии сельсовета. Так же есть информация, что депутату возможно “помогли” уйти в мир иной”, – рассказал о трагическом инциденте депутат Лиманского райсовета Сергей Колодяжный.

Известно, что погибший был сторонником председателя сельсовета Натальи Мишиной, которая известна своими пророссийскими взглядами. Она, в свою очередь, является матерью одного из погибших 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о гибели депутата на Волыни.

Также депутат из Житомира погиб страшной смертью возле дома.