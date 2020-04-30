Под Киевом “герой” с ребенком отличился, забравшись на фонтан: видео опасного ЧП

В Боярке Киевской области мужчина с ребенком на плечах взобрался на конструкции фонтана и сломал их.
Соответствующее видео размещено на Facebook-странице “Киев оперативный”.
Мужчина решил сфотографироваться, высоко взобравшись на фонтан, однако под его весом конструкции разрушились, а “герой” с ребенком упал на землю.
“Интересно, за чей счет теперь будут чинить фонтан после этого существа“, – отмечается в подписи под видео.
“Слабоумие и отвага“, – говорится в комментарии.
Как сообщал “источник”, ранее в оккупированном Крыму задержали мужчину, который разрушил памятник неизвестному солдату.