Футболисты украинского топ-клуба нарушили условия карантина в Киеве: опубликованы фото

Иностранные игроки “Динамо” – польский защитник Томаш Кендзера и сербский полузащитник Беньямин Вербич, находясь в Киеве, нарушили правила карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Об этом стало известно после того, как серб опубликовал фото в сториз своей страницы в Instagram.

Футболисты вышли на улицу без масок и не соблюдали дистанцию.

Напомним, что чемпионат Украины в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Также приостановлены все европейские национальные чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что экс-игрок “Динамо” нарушил правила карантина и нагрубил полицейским.