Международный день труда: лучшие открытки и поздравления в смс

1 мая во многих странах мира, в частности и в Украине, отмечается международный праздник – День труда (Праздник Весны и Труда).

“источник” подготовил лучшие открытки и поздравления в смс к наступающему празднику, которые вы можете отправить своим близким, родным, коллегам и друзьям.

Поздравляю с Первомаем!

Счастья, радости, добра.

Пусть заветные желания

Исполняются всегда!

С днем труда хочу поздравить,

Пожелать здоровья, сил,

Чтобы каждый день удачу

И везение приносил!

Поздравляю с Первомаем. Пусть будет МИР над головой и в семье, пусть ценится твой ТРУД всегда и всеми, пусть на душе цветет и зеленеет теплый МАЙ.

Поздравляем с днем 1 Мая, желаем творческих и производственных достижений, душевного подъема и бодрости.

В праздник Первомая я хочу пожелать, чтобы душу вдохновляли “Мир! Труд! Май!”, чтобы в жизни всегда имелась возможность ходить на любимую работу и реализовывать свои мечты.

В первомайский день труда

Всем желаю я добра,

Пусть звучит из края в край

Вечный лозунг: “Мир, труд, май!”

С 1 Мая! С Днем труда!

Пусть летит через года

Белый голубь в чистом небе,

И пребудет мир всегда!