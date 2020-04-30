Международный день труда: лучшие открытки и поздравления в смс

1 мая во многих странах мира, в частности и в Украине, отмечается международный праздник – День труда (Праздник Весны и Труда).
“источник” подготовил лучшие открытки и поздравления в смс к наступающему празднику, которые вы можете отправить своим близким, родным, коллегам и друзьям.
Поздравляю с Первомаем!
Счастья, радости, добра.
Пусть заветные желания
Исполняются всегда!
С днем труда хочу поздравить,
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы каждый день удачу
И везение приносил!
Поздравляю с Первомаем. Пусть будет МИР над головой и в семье, пусть ценится твой ТРУД всегда и всеми, пусть на душе цветет и зеленеет теплый МАЙ.
Поздравляем с днем 1 Мая, желаем творческих и производственных достижений, душевного подъема и бодрости.
В праздник Первомая я хочу пожелать, чтобы душу вдохновляли “Мир! Труд! Май!”, чтобы в жизни всегда имелась возможность ходить на любимую работу и реализовывать свои мечты.
В первомайский день труда
Всем желаю я добра,
Пусть звучит из края в край
Вечный лозунг: “Мир, труд, май!”
С 1 Мая! С Днем труда!
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе,
И пребудет мир всегда!