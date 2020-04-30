Онлайн-школа снова отличилась: детям показали Усика вместо урока про войну с Россией, видео

В онлайн-школе, которую проводят из-за карантина в Украине, вместо урока показали речь боксера Александра Усика.

Такой урок транслировали на официальном канале Министерства образования и науки в YouTube.

“Всеукраинская школа онлайн” должна была осветить для учеников 11 классов тему “Российская агрессия против Украины”. Однако на экранах вместо этого транслировали ролик о научно-технологическую революцию, снятый с участием боксера.

Отметим, что в расписании уроков онлайн-колы на сайте Министерства образования и науки указано, что в рамках предмета “Всемирная история” детям расскажут про войну России против Украины, которая началась на востоке страны в 2014 году.

Как отмечает “Радио Свобода”, журналисты обратись к ответственным за онлайн-школу лицам, чтобы выяснить ситуацию. Ответ пообещали предоставить позже.

Как сообщал “источник”, во время дистанционного обучения в Украине произошел очередной необычный инцидент. Во время урока истории для пятиклассников учительница надела на голову кастрюлю.