В Украине готовят новые авиарейсы с заробитчанами в Европу: названы страны

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) в разгар пандемии коронавируса планирует организовать рейсы для перевозки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
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Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила пресс-служба МАУ.
В авиакомпании уточнили, что рейсы планируются в Германию, Финляндию и Великобританию.
Кроме того, в МАУ сообщили, что накануне вечером, 30 апреля, самолет авиакомпании все-таки вылетел из Киева в Лондон с задержкой в девять часов.
Рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Этот рейс организовали на заказ работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинцев долгосрочным контрактом.
Как сообщал “источник”, ранее компания Ryanair отменила большинство рейсов из-за коронавируса.