В Киеве огромная пробка из-за ДТП с бусом и машиной “скорой помощи”: фото

В четверг, 30 апреля, в Киеве произошла дорожная авария с участием автомобиля, буса и машины скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

ДТП произошло на улице Стеценко. Там микроавтобус марки Mercedes ударил легковую машину Toyota Venza, которая двигалась в попутном направлении. Также какое-то из авто врезалось в “скорую”.

Отмечают, что ДТП могло случится из-за мокрой после дождя дороги. Вследствие аварии оказались перекрыты почти все полосы проезжей части, потому образовалась пробка.





1 / 1



1 / 1



1 / 1



1 / 1



1 / 1



1 / 1



1 / 1



Как сообщал “источник”, на выезде из Харькова произошло смертельное ДТП, столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб водитель авто ВАЗ.

Также в сети появилось видео жуткой аварии на Закарпатье и фото погибшей 19-летней девушки. Авария произошла в Мукачево, там автомобиль “Шкода” на скорости врезался в кольцевую развязку на ул. Мира.