Ученые нашли останки неизвестного ранее ровесника динозавров размером с кошку: фото

Ученые Денверского музея природы и науки (США) открыли древнее животное, размер которого с кошку.

Об этом сообщает журнал Nature.

“Безумный зверь” или Adalatherium, как переводится с малагасийского и греческого языков, жил в позднем меловом периоде. Его целый скелет исследователи обнаружили на Мадагаскаре. Когда животное изучили лучше, то это поставило под сомнение другие представления ученых о предполагаемых размерах древних млекопитающих. А именно о том, что для выживания в эпоху динозавров они должны были быть очень маленькими – размером с мышь.

По предположению работников науки, Adalatherium являлся самым древним млекопитающим Южного полушария. Он весил около трех килограммов и на момент смерти не достиг своего полного взрослого размера.

В черепе Adalatherium исследователи обнаружили больше отверстий, чем у любых других млекопитающих. Это, скорее всего, выходы для кровеносных сосудов и нервов. Конечности животного были странно изогнуты. Ученые решили, что стремясь защититься от хищных динозавров, “безумный зверь” закапывался в землю.

Исследователи надеются, что находка поможет им понять, как на планете появилось такое разнообразие видов млекопитающих.

Как сообщал “источник”, исследователи из США и Австралии обнаружили окаменелости эволюционного предшественника современных животных и людей.