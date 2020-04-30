“Бавария” креативно объявила о важном решении по главному тренеру: фото

Мюнхенская “Бавария” объявила о продлении контракта с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Процедура подписания соглашения прошла с соблюдением всех правил карантина, который введен из-за угрозы распространения коронавируса. Тренер и члены правления команды надели брендированные маски и соблюдали дистанцию.

Флик возглавил “Баварию” в ноябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Нико Ковача, который был отправлен в отставку.

Под руководством 55-летнего специалиста “Бавария” лидирует в чемпионате Германии после 25 туров. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде разгромили лондонский “Челси” со счетом 3:0 и практически обеспечили себе выход в четвертьфинале. В настоящее время оба турнира приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что “Бавария” продает дизайнерские маски от коронавируса.