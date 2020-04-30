“Взяли” склад с масками: в России грабители устроили тотальную зачистку на десятки миллионов

В России группа злоумышленников устроила “тотальную зачистку” склада с медицинскими масками и градусниками.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Банда из 10 человек ворвалась в помещение склада в Одинцово. На складе в то время находились трое граждан Китая, двое мужчин и девушка. Преступники связали их и решили украсть товар.

Грабители вывезли со склада 6 автомобилей с масками и электронными градусниками – 600 коробок. Сумма украденого составила 60 млн рублей (805,2 тысячи долларов).

Также бандиты украли больше миллиона рублей (13,4 тысячи долларов) наличных средств. У связанных людей отобрали несколько телефонов, а с девушки сняли часы с бриллиантами.

Как сообщал “источник”, киевская полиция задержала троих подозреваемых в совершении грабежей и краж у предпринимателей, среди жертв бандитов – депутат районного совета.