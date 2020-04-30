Где в Украине самая высокая смертность от коронавируса: статистика на 30 апреля

В Минздраве обнародовали официальные данные о том, в каких областях Украины самая высокая смертность от коронавируса.

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Об этом сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

“Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в таких областях: Ивано-Франковская (5,8%); Кировоградская (4,6%); Львовская (3,3%); Сумская (3,9%); Хмельницкая (6,1%); Черниговская (8,0%); Полтавская (3,0%)“, – отмечается в сообщении.

По принципу пола и возраста в структуре умерших преобладают мужчины – 146 человек (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

70,5% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

У 34% умерших с сопутствующей патологией было сразу несколько заболеваний. 90% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрирован 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность – 2,5%.

Среди умерших людей от коронавируса – 16 медицинских работников, 75% из них старше 60 лет.

В среднем от появления симптомов до смерти пациентов с COVID-19 проходило 13 дней, а с момента госпитализации до смерти – 7 дней.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 10406 случаев заражения коронавирусом. Лидируют по количеству заболевших Черновицкая, Киевская области и город Киев.