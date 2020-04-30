Не позволим грабить людей: Тимошенко заявила о намерении остановить схемы в “Нафтогазе”

Власть и президент могут крышевать коррупцию в “Нафтогазе”, свидетельством этого является отказ представителей партии “Слуга народа” во Временной следственной комиссии рассматривать схемы НАК “Нафтогаз”.

Об этом заявила глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания ВСК по вопросам расследования коррупции чиновников.

Лидер “Батькивщины” сообщила, что парламентской следственной комиссии были переданы доказательства, что за четыре года НАК “Нафтогаз” не доплатил в госбюджет минимум 72 млрд гривен.

“Коррупционная модель НАК “Нафтогаз” была включена в повестку дня временной следственной комиссии, и мы надеялись, что она будет рассмотрена. Мы могли на заседании ВСК принять решение, чтобы “Нафтогаз” доплатил эти 72 млрд гривен и внести в Раду законопроект, который обязывает “Нафтогаз” перечислить деньги в бюджет. Все без исключения депутаты от партии “Слуга народа”, которые входят в ВСК, проголосовали, чтобы вопрос “Нафтогаза” вообще не рассматривать”, – возмутилась Тимошенко.

Такие действия представителей монобольшинства, убеждена глава “Батькивщины”, означают, что “слуги народа”, которые вошли в ВСК, “крышуют” коррупцию в “Нафтогазе”, не давая возможности рассмотреть коррупционные сделки и привлечь к ответственности виновных, – считает она.

“Я этого так не оставлю. Мы будем настаивать, чтобы ВСК рассмотрела вопрос НАК “Нафтогаз”, чтобы страна услышала, парламент услышал, какие деньги взяты у государства, когда страна стоит на коленях и выпрашивает у МВФ кредиты. Украина не бедная, Украина – состоятельная, и мы можем помочь людям и предпринимателям пережить коронавирус, разрушение экономики. Мы доведем дело до конца. Миллиарды гривен, которые воруют из бюджета, будут возвращены людям”, – подчеркнула Тимошенко.