Опасные сайты и киберпреследование: эксперты рассказали, как изменились интернет-угрозы во время пандемии

Международный разработчик антивирусного ПО, эксперт в области киберзащиты – компания ESET обнародовала тенденции интернет-угроз за первый квартал 2020 года. Согласно им выросло количество сайтов, содержащих вредоносный код или мошеннический контент, а также программ для киберпреследования.

Об этом сообщила пресс-служба ESET, передает УНИАН.

“Изменения частично вызваны пандемией СOVID-19. Преступники скорректировали стратегию из-за изменений в жизни людей и бизнеса. Специалисты ESET обнаружили волну мошеннических кампаний, которые использовали тему пандемии как приманку”, – говорится в сообщении.

Согласно телеметрии ESET, количество вредоносных сайтов (которые распространяют угрозы и осуществляют сбор конфиденциальных данных) за квартал выросло на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. Количество ПО для преследования выросло примерно на треть. Также выросло количество банковских вредоносных программ, здесь лидировала JS/Spy.Banker – более трети таких программ. Она используется для кражи банковских данных жертв в браузерах.

Стремительный рост продемонстрировала программа Win/Spy.Ursnif, уровень ее распространения увеличился с 6% до 13%. Угроза специализируется на кражах учетных данных и распространяется по электронной почте через ссылки и вложения.

В то же время активность загрузчиков снизилась на треть, а ее пик был зафиксирован в феврале. Среди вредоносных программ за квартал рейтинг возглавляет VBA/TrojanDownloader.Agent, которая распространяется через файлы Microsoft Office. Уровень ее распространения был в четыре раза выше, чем VBS/TrojanDownloader.Agent – вторым в списке. Также в ESET зафиксировали спад работы программ-вымогателей – наиболее активными были WannaCryptor, Crysis, Sodinokibi, STOP и Phobos. Злоумышленники стали похищать данные пользователей и угрожать опубликовать их в случае неуплаты выкупа.

Самой заметной тенденцией был глобальный спад активности вредоносных программ для скрытого майнинга. Это связано с падением цен на криптовалюты и операцией Интерпола, который выявил более 20 тысяч инфицированных роутеров.

Также наблюдался стабильный уровень активности шпионских программ и бэкдоров – треть из них пришлась на Win/HoudRat, которая распространяется через сменные носители и позволяет похищать учетные данные из электронных магазинов и браузеров. На первом месте среди бэкдоров была угроза Win/Vools.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс новых киберугроз.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и представлена более, чем в 180 странах мира.