МВД влипло в громкий скандал из-за закупки “золотых” аппаратов ИВЛ: фото

Центральный госпиталь Министерства внутренних дел закупил аппараты искусственной вентиляции легки для зараженных коронавирусом по завышенной цене.

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Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Договор о закупке 50 аппаратов ИВЛ итальянского производства у компании “Мрия-Медикал” (Киев) был подписан 13 апреля. Изменения в документ были внесены 22 апреля.

Цена за один аппарат Skan Respiro Plus составила 1 023 000 гривен. Общая стоимость закупки за 50 штук – 51 150 000 гривен.

Директором и основателем “Мрия-Медикал” является Диана Бардаченко. Ее компания принимала участие в 7 госзакупках, победу одержала в 6 из них на сумму 63,3 млн гривен.

Есть информация, что ранее Харьков закупил такие же аппараты за 350 тысяч гривен за единицу. Как обнаружил при проверке документов известный блогер Андрей Луганский, цена закупаемых для МВД аппаратов втрое выше существующих в Украине рыночных предложений.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины пока только выделило деньги на покупку аппаратов искусственной вентиляции легки.

Как сообщал “источник”, в Украине разгорается скандал вокруг медицинского груза, который 23 апреля привезли из Китая на борту самолета “Мрия”. Медицинские средства были предназначены для борьбы с коронавирусом.