Киев предупредили о надвигающемся урагане и грозах

Вечером в четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается сильный ураган с грозами.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

На Киев надвигается грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности. Возможен град. Сопровождать сильные осадки будет порывистый ветер 18-20 м/с, – говорится в сообщении.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. А в случае выявления мест подтоплений, просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую по телефону: 284-74-19.

Как сообщалось, ранее синоптики рассказали, какой погоды стоит ждать в Украине на майские праздники. Подробнее о погоде на текущую неделю, читайте в материале “источника”: В Украину идут жара и майские грозы.

Также народный синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз на май.