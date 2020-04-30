Еще одна область в Украине ослабляет карантин с 1 мая: что начнет работать

С 1 мая власть Черкасс решила ослабить карантин: часть предпринимателей сможет возобновить свою деятельность.

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Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

К такому шагу местные чиновники прибегли после многочисленных обращений от предпринимателей, которые из-за карантин оказались на грани выживания.

“Те льготы, которые предоставляет нам государство по налогообложению нашего бизнеса, мы еще не можем применить, поскольку до сих пор не разработан механизм их применения. Это же касается и коммунальных платежей. Мелкие магазинчики, которые расположены в крупных торговых центрах, продолжают за все платить. Например, мне приходится тратить на это каждый месяц 19 000 гривен. И это при том, что товар у меня сезонный, закупленный в кредит, торговлю я не совершаю. Малые предприниматели оказались не на грании, а за гранью выживания”, – отметила представитель инициативной группы предпринимателей Галина.

Бизнесмены обещают строго соблюдать все санитарные нормы и “коронавирусные” правила, таких как: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

“Мы понимаем, что из-за карантина больше всего страдает мелкий бизнес. Из-за карантина они несут большие убытки. Вопрос восстановления работы объектов торговли и сферы услуг в Черкассах мы рассматривали еще на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и пришли к выводу – смягчить карантин для части предпринимателей. Но, конечно же, только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий: это и социальная дистанция, дезинфекция и т.д.”, – прокомментировал ситуацию заместитель городского главы Игорь Волошин.

В Черкассах разрешено возобновить работу:

магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Заместитель городского главы Юрий Ботнарь внес предложение разрешить посещение парков, скверов и аттракционов на их территории, а еще – объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Как сообщал “источник”, с 1 мая в Киевской области откроют продовольственные рынки, которые были закрыты из-за карантина в Украине.