Одна таблетка и турбопитание: как “лечат” от коронавируса в оккупированном Донецке, видео

Жительница оккупированного боевиками Донецка, попавшая с подозрением на коронавирус в больницу, рассказала, насколько халатно лечат пациентов с COVID-19 на неподконтрольной Украине территории.

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Об этом сообщается в Telegram-канале “Dontel | Донецкий телеграм”.

Так, женщина вместе с подругой 10 апреля навещала родителей, которые были в ГКБ №16 в Донецке с подозрением на коронавирус.

“У родных заболевание подтвердилось 15 апреля. Вечером 26 апреля у ранее побывавших в больнице женщин стали проявляться симптомы: сухой кашель, боль в груди, температура около 38 градусов. Вызвали скорую”, – рассказали в Telegram-канале.

Приехавший медработник измерила им температуру, и сказала: “Берите намордники, пойдемте в машину”. Женщины успели собрать необходимые вещи. Сотрудники “скорой” более 20 минут выясняли по телефону, куда везти пациентов, как их оформлять и получали прочие указания.

“Больных доставили в больницу Вишневского, на санпропускник. Там подробно опросили без осмотра. Информацию, в том числе рост и вес, записали, не проверяя, с их слов. Женщин поодиночке поместили в обыкновенные палаты терапевтического отделения”, – пишут авторы поста.

27 апреля у них взяли кровь на анализ и мазки из горла и носа для теста на COVID-19. Спустя уже три дня, результатов теста еще нет или же их не сообщили пациентам. Оказывается, медики “ничего не знают” об этом. Покидать палаты потенциально зараженным запрещено. Каждый пациент выходит несколько раз в день в туалет, надевая маску. Душ в отделении отсутствует. На еду дается 5-7 минут, после чего посуду требуют вернуть. У одной из женщин, например, с детства аллергия на молочные продукты. Она попросила организовать передачу еды врачам через ее близких. Не разрешили, “потому что так надо”.

“Всем находящимся в отделении людям с подозрением на коронавирус контроль температуры осуществляют два раза в день. Утром врач проводит “обход”, интересуясь общим самочувствием, без осмотра. Также врачи не назначили и не проводят лечение для поступивших женщин, несмотря на наличие у них непостоянной температуры, кашля и прочих симптомов. Медики говорят: “Принимайте препараты, которые у вас есть с собой” (хорошо, что они есть). И единожды выдали одну таблетку парацетамола”, – описывают ситуацию в Telegram-канале.

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