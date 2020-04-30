В России врач выдал перл про коронавирус и ген “народа-победителя”

Главврач московской городской больницы №71 Александр Мясников заявил о том, что жители РФ имеют генетический код народа – победителя.

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Соответствующее обращение к гражданам страны он разместил в соцсетях.

Он обратился к россиянам в связи с приближающимися майскими праздниками и попросил соблюдать режим самоизоляции в этот период.

“Давайте вести себя разумно, потому что если завтра мы начудим, то (прибавится) плюс пять дней инкубационного периода, как раз под День Победы будет вспышка заболевания“, – сказал Мясников.

Он призвал жителей РФ не портить праздник, который и так проходит “сами знаете в каких условиях”.

“У нас генетический код народа-победителя. Мы никогда не бросали слабых и беззащитных. Сегодня Covid-19, в основном, косит стариков и больных. То есть слабых и беззащитных. Давайте ради них досидим, столько уж терпели. Давайте, осталось недолго“, – сказал медик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия традиционно противостояла любым напастям “всем миром” и это буквально в крови, в генетическом коде россиян.

Как сообщал “источник”, за последние сутки в России зафиксировано 7099 новых случаев заражения Covid-19, выздоровели 1333 человека, а 101 человек умер. Всего на утро 30 апреля в РФ зарегистрировано 106 498 случаев Covid-19.