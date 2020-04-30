Российский футболист устроил ДТП, уходя от полицейской погони: опубликовано видео

В Краснодаре произошла автомобильная авария с участием бывшего футболиста майкопской “Дружбы” Алана Хаконова, который уходил от полицейской погони.

Хаконов находился за рулем автомобиля BMW, который принадлежит футболисту эстонского клуба “Нымме Калью” Амира Натхо. Сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться, но он попытался оторваться от них. Погоня завершилась массовой аварией, а Хаконов был задержан. Стоит отметить, что на автомобиле оказался установлен номер, который числятся за автомобилем Mercedes. Владелец номера неоднократно жаловался в полицию, что ему приходят необоснованные штрафы, но в ГИБДД никаких мер не предпринимали.

23-летний Натхо ранее выступал за майкопскую “Дружбу”, “Барселону В”, ЦСКА, “Краснодар-2”, “Локомотив”, “Вииторул”, БАТЭ и “Евпаторию”. Амир является двоюродным братом известного футболиста Бибраса Натхо, который является игроком сборной Израиля.

Видео аварии опубликовал Telegram-канал “Мутко против”.

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