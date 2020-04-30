Пусть пристрелят меня: Михаил Ефремов прочитал жесткие стихи про “закручивание гаек” в России

Российский актер Михаил Ефремов прочитал стихи поэта под псевдонимом Орлуша про действия полиции РФ во время карантина.

Ролик опубликовал GrazhdaninPoet в социальной сети YouTube.

Ефремов и поэт Орлуша рассказали о своем желании поменяться местами с полицией. Отмечают, что силовики в России теперь могут стрелять на поражение при ощущении опасности, оцеплять здания и вскрывать автомобили.

Напомним, в сети появилось видео, снятое в Краснодарском крае России, на котором полицейские угрожают оружием нарушителям карантина.

Как сообщал “источник”, российский актер Михаил Ефремов спел веселую песню про воина Нацгвардии президента РФ Владимира Путина.

Также ранее в России детский хор спел хвалебную оду в честь президента РФ Владимира Путина, который прибыл с рабочим визитом в город Усмань Липецкой области.