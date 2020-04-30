Прекрасная погода – и ни души: в сети показали фото популярного места отдыха в Киеве

В сети появились фото Национального комплекса “Экспоцентр Украины” (ВДНХ) в период карантина.
Соответствующие снимки размещены в Telegram-канале “Киев Сейчас”.
На фото видна безлюдная территория комплекса, которая в это время года, как правило, переполнена посетителями.
“Давайте посмотрим, как выглядит ВДНХ без людей“, – отмечается в подписи под фото.
“Экспоцентр Украины” функционирует с 1958 года. До 1993 года комплекс назывался “Выставка достижений народного хозяйства” (ВДНХ).
Комплекс включает 180 зданий и сооружений. Общая площадь территории комплекса – 286,3 га.
Ежегодно выставочные мероприятия “Экспоцентра Украины” посещают около 2 млн человек.
Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фото пустующих улиц в карантинном Киеве.