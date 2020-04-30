Прекрасная погода – и ни души: в сети показали фото популярного места отдыха в Киеве

В сети появились фото Национального комплекса “Экспоцентр Украины” (ВДНХ) в период карантина.

Соответствующие снимки размещены в Telegram-канале “Киев Сейчас”.

На фото видна безлюдная территория комплекса, которая в это время года, как правило, переполнена посетителями.

“Давайте посмотрим, как выглядит ВДНХ без людей“, – отмечается в подписи под фото.

“Экспоцентр Украины” функционирует с 1958 года. До 1993 года комплекс назывался “Выставка достижений народного хозяйства” (ВДНХ).

Комплекс включает 180 зданий и сооружений. Общая площадь территории комплекса – 286,3 га.

Ежегодно выставочные мероприятия “Экспоцентра Украины” посещают около 2 млн человек.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фото пустующих улиц в карантинном Киеве.