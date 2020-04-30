В Харькове парень погиб в страшной аварии: фото и видео

На выезде из Харькова произошло смертельное ДТП, столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает “ХС.Харьков”.

ДТП произошло на Салтовском шоссе, возле выезда на Окружную

В результате аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ 2110, ему не удалось выжить, он от полученых травм скончался на месте.

Что именно произошло и кто стал виновником ДТП выясняют правоохранители.

Как сообщал “источник”, ранее нетрезвый водитель автомобиля “скорой” помощи устроил аварию под Киевом, пострадали фельдшеры. ДТП произошло возле поворота на Переяслав-Хмельницкий, на 91 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский.

Напомним, в Киеве на “проклятом” месте произошло массовое ДТП.

Кроме того, 28 апреля в Киеве возле станции метро “Позняки” автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на тротуаре.