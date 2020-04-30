В “Слуге народа” сделали неожиданное заявление о назначении Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не будет назначен вице-премьером, поскольку для этого в Верховной Раде нет достаточного количества голосов.

Об этом сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает liga.net.

В связи с этим, как отметил парламентарий, после продолжительных консультаций Саакашвили и президента Владимира Зеленского найден другой формат совместной работы.

О том, какая именно новая должность будет предложена Саакашвили, Арахамия говорить не стал, сказав, что это инициатива президента.

О возможной новой должности Саакашвили будет объявлено либо сегодня, либо в начале следующей недели.

По словам Арахамии, во время консультаций об ожиданиях от работы Саакашвили над реформами выяснилось, что есть другой формат, который обеспечит успех его программы. Также он высказал мнение, что должность вице-премьера без портфеля министра не даст нужных возможностей.

Ранее Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам. Однако в “Слуге народа” заявили, что у Саакашвили нет поддержки большинства во фракции.

Как сообщал “источник”, ранее появились слухи о том, что Саакашвили не будет назначен в правительство.