На Луганщине чиновников Госгеокадастра подозревают в систематическом взяточничестве

Под процессуальным руководством прокуратуры сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного управления Госгеокадастра в Луганской области и его подчиненной в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а также посреднику – в пособничестве в получении взятки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины

Следствием установлено, что чиновник, привлекая подчиненного ему работника и посредника, в течение 2019 систематически получал поборы от инженеров-землеустроителей по согласованию технической документации по землеустройству. Правоохранители задокументировали 16 фактов получения неправомерной выгоды от четырех человек на общую сумму почти 100 тыс грн.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.