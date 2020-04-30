Первое лекарство от коронавируса: в США сделали громкое заявление об испытаниях

В США во время клинических испытаниях антивирусного препарата ремдесивир подтвердилась его эффективное действие на коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщает ВВС.

На данный момент ученые продолжают исследования, но предварительные их итоги показали неожиданно позитивный результат.

Отмечается, что в эксперименте, который стартовал более двух месяцев назад, 21 февраля, принимают участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой – плацебо. Сами пациенты при этом не знают, в которой из групп находятся.

По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее – в среднем за 11 дней, против 15 у пациентов из контрольной группы.

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим подобную проверку.

Подробнее о главных достижениях ученых на ниве борьбы с коронавирусом, читайте в материале “источника”: В коронавирусной реальности: почему миру еще год придется жить без вакцины.