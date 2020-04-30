В Одессе провели обыски у банды адептов Новороссии: фото

Служба безопасности Украины остановила попытку пророссийского движения “Куликово поле” организовать провокации в Одессе, силовики провели обыски у членов банды.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

2 мая, на годовщину трагических событий 2014 года, пророссийская организация в Одессе должна была агитировать жителей создать так называемую “республику Новороссия”. Они хотели это сделать с помощь печатных антигосударственных листовок.

Силовики предотвратили попытку злоумышленников дискредитировать Украину. Спецслужбы провели обыски у активистов пророссийского движения. У них дома нашли продукцию, содержащую откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера. Сотрудники СБУ изъяли открытки с разделением Украины на фейковые “республику Новороссия” и “бандеровскую Украину”, наклейки с надписями “Одесса русский город” и “Одесса – Новороссия”, символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету “Новороссия” и другую запрещенную законодательством продукцию.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Как сообщал “источник”, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предполагает дестабилизацию на юге Украины, которая нужна президенту России Владимиру Путину, чтобы взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.